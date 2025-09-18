صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:مظفرگڑھ میں لاکھوں افراد متاثر، ریلیف آپریشن جاری

  • ملتان
سیلاب:مظفرگڑھ میں لاکھوں افراد متاثر، ریلیف آپریشن جاری

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)حالیہ سیلاب نے ضلع مظفرگڑھ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 3 لاکھ 94 ہزار 722 افراد متاثر ہوئے جبکہ 2 لاکھ 9 ہزار 978 ایکڑ اراضی زیر آب آگئی۔ سیلاب سے۔۔۔

 مظفرگڑھ کے 105، علی پور کے 40 اور جتوئی کے 16 مواضعات متاثر ہوئے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق اب تک ایک لاکھ 91 ہزار 213 افراد کا انخلاء کیا گیا جبکہ 89 ہزار سے زائد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 2 لاکھ 97 ہزار سے زائد جانور محفوظ مقامات پر پہنچائے گئے ، 37 ہزار 951 جانوروں کا علاج اور ایک لاکھ سے زائد کی ویکسی نیشن کی گئی۔ریلیف کیمپوں میں 29 ہزار 560 افراد جبکہ فلڈ بندوں پر 18 ہزار 120 افراد مقیم ہیں۔ اب تک 9 انسانی جانوں کے ضیاع کی اطلاعات ہیں۔متاثرہ علاقوں میں221کشتیاں، 712 لائف جیکٹس اور 3950 ٹینٹ فراہم کیے گئے ، 47 ہزار 680 افراد کو تین وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے ۔

 

