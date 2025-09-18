اوورسیزکے مسائل فوری حل، گراں فروشی پر سخت کارروائی ہوگی،غلام مرتضیٰ
وہاڑی (خبرنگار)اے ڈی سی جنرل غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی اور پرائس کنٹرول اجلاس ہوا، اوورسیز پاکستانیوں کی تین درخواستوں پر غور کیا گیا جن میں رقبہ واگزار کرانے۔۔۔
، طے شدہ رقبہ دینے سے انکار اور دکان کرایہ دار کی جانب سے آگے سیل کرنے کی شکایات شامل تھیں۔ اے ڈی سی نے متعلقہ محکموں کو فوری مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے ۔،پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائیں۔ دکانوں پر آٹا، چینی اور تندوروں پر روٹی کے نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کرائے جائیں، گراں فروشی پر جرمانے اور مقدمات درج ہوں گے ۔