سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے انتظامیہ اور این جی اوز متحرک
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے سرگرم ہے ، 50 سے زائد ملکی و غیر ملکی اور مقامی این جی اوز نے ریلیف اور بحالی آپریشن میں تعاون کی یقین دہانی کرادی۔۔۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت این جی اوز کے نمائندوں کا اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عمر اور ڈی او انڈسٹریز بلال مارتھ شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے مطابق متاثرین کی مکمل بحالی تک آپریشن جاری رہے گا۔