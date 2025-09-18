میپکو ریجن میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں سیلابی پانی اترنے والے علاقوں میں بجلی کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔۔۔
اب تک 6اضلاع میں 28ہزار 920صارفین کی بجلی بحال کر دی گئی ہے ۔میپکو ترجمان کے مطابق ضلع ساہیوال میں 15ہزار 519، بہاولپور میں 15، خانیوال میں 10 ہزار 656، بہاولنگر میں ایک ہزار 455، مظفرگڑھ میں ایک ہزار 40 اور کوٹ ادو میں 235 صارفین کو بجلی فراہم کر دی گئی۔جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں 173فیڈرز سے جزوی اور 9فیڈرز سے مکمل طور پر بجلی بحال کی جا چکی ہے ۔