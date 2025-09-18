میلسی میں متعدد سیلابی علاقوں کی بجلی بحال، ریلیف متوقع
میلسی (نامہ نگار)ایکسین میپکو میلسی ڈویژن انجینئر فیاض حسین کھوکھر نے کہا ہے کہ سیلابی پانی کے اترتے ہی بجلی کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔۔۔
نواحی موضع فتح پور سمیت کئی دیہاتوں میں بجلی مکمل بحال ہو گئی جبکہ دیگر علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے اور ٹیمیں دن رات مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کو بلوں میں ریلیف دینے کے لیے متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل کرکے رپورٹ حکومت کو بھجوا دی گئی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی چور قوم کے مجرم ہیں، کسی اہلکار کے ملوث ہونے پر اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔