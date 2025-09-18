صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں بھی سیلابی پانی کم،امدادی سرگرمیاں جاری

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہو چکی ہے ،بلاامتیاز امدادی سرگرمیاں جاری،متاثرین کو راشن فراہم کیا جارہا ہے ۔۔۔

 ،ہ جلد ہی نشیبی علاقوں سے پانی نکل جائے گا، ہیڈ پنجند پر پانی کا اخراج 1 لاکھ 38 ہزار 884 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی طرف سے متاثرین کو خشک راشن اور اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے ، جلد ہی متاثرین سیلاب اپنے گھر میں واپس چلے جائیں گے ۔انہوں نے بتایاسیلاب میں 9 افراد جان بحق ہوئے ہیں جن میں 6 مرد اور ایک خاتون ہے ،2 افراد کی ابھی شناخت نہیں ہوئی۔ مردوں میں 17 سالہ شعیب، 50 سالہ محمد اقبال، 72 سالہ غلام شبیر شامل ہیں، 23 سالہ اللّٰہ ڈتہ، 45 سالہ نذر حسین اور 20 سالہ نعمان کی تصدیق ہوئی ہے ، 40 سالہ خاتون کی تاج بی بی کے نام سے تصدیق ہوئی ہے ۔

 

