دریائے ستلج میں پانی کی کمی، 88 ہزار افراد متاثر،ڈی سی وہاڑی
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں کمی آرہی ہے ، ہیڈ اسلام پر 65 ہزار 234، ہیڈ سائفن پر59 ہزار 153 اور۔۔۔
جملیرا میں 70 ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے ۔ سیلاب سے ضلع کے 103 مواضعات زیر آب آ گئے اور 88 ہزار 889 افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں سے 85 ہزار 894 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق ایک لاکھ 24 ہزار 435 جانور بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ۔ 84 ہزار 719 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے جبکہ مکتب سکولز میں 635 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں 7 ہزار متاثرین کو تین وقت کا پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ، بچوں کیلئے دودھ اور فروٹ بھی دیا جا رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ متاثرین میں 1500 راشن بیگز تقسیم ہو چکے ہیں مویشیوں کیلئے 100 ٹن چارہ اور 1500 بیگز ونڈا تقسیم کیا گیا۔