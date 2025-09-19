طلبہ کی زبان دانی، عالمی مواقعوں کیلئے تیاری ترجیح،مقررین
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ ایجوکیشن میں ڈاکٹرل سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں تدریسی طریقوں کو جدید خطوط پر استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔
طلبہ کی زبان کی مہارت بڑھانا اور انہیں عالمی مواقع کے لئے تیار کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہئے ۔ اس مقصد کے لئے فلیپ لرننگ جیسے جدید طریقوں کو فروغ دینا ہوگا۔ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ ویمن یونیورسٹی کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں ریسرچ کے میدان جدید تقاضوں کے مطابق سجائے جارہے ہیں۔ اس سے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس ادارے کی کوالٹی ایجوکیشن کو تسلیم کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے شعبہ ایجوکیشن کے تحقیقی اقدامات کو سراہا اور مزید ریسرچ کلچر کے فروغ پر زور دیا۔سیمینار میں ریسرچر صوبیہ تسنیم نے ثانوی سکول کی سطح پر انگریزی زبان کی مہارتوں کو فروغ دینے کے اثرات پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ پی ایچ ڈی سکالر حنا تحریم نے اساتذہ پر دباؤ کم کرنے کے لئے انتظامی تعاون اور وقت کے بہتر استعمال پر اپنی تحقیق پیش کی۔سیمینار کی نگرانی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فریحہ سہیل نے کی جبکہ چیئرپرسن ڈاکٹر حنا منیر بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیمینار نہ صرف جدید تحقیق کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تنقیدی مکالمے اور باہمی تعاون کے کلچر کو بھی فروغ دیتا ہے ۔