مختلف علاقوں میں خواتین و بچی سے زیادتی کی کوشش
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے مختلف علاقوں میں خواتین اور کمسن بچی سے مبینہ زیادتی و ہراسانی کی کوششوں کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
بی زیڈ پولیس کو غلام عباس نے بتایا کہ اس کی 12 سالہ بیٹی زکریا ٹاؤن میں دکان پر گئی جہاں دکاندار نے سامان دینے کے بعد مبینہ طور پر ہراسانی شروع کر دی۔ بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔اسی طرح سٹی شجاع آباد کے علاقے میں 20 سالہ حاجراں بی بی ہمراہ امیراں بی بی دوا لینے ڈاکٹر کے کلینک گئی۔ وہاں اسے کلینک کے بجائے ایک مکان میں لے جایا گیا، جہاں موجود افراد نے مبینہ زیادتی کی کوشش کی۔ خاتون کے شور شرابے پر ملزمان فرار ہو گئے ۔ مظفرآباد پولیس کو عروج فاطمہ نے بتایا کہ اس کے دیور کے داماد نے کمرے میں اکیلا پا کر مبینہ زیادتی کی کوشش کی ۔