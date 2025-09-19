صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں میں خواتین و بچی سے زیادتی کی کوشش

  • ملتان
مختلف علاقوں میں خواتین و بچی سے زیادتی کی کوشش

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے مختلف علاقوں میں خواتین اور کمسن بچی سے مبینہ زیادتی و ہراسانی کی کوششوں کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

بی زیڈ پولیس کو غلام عباس نے بتایا کہ اس کی 12 سالہ بیٹی زکریا ٹاؤن میں دکان پر گئی جہاں دکاندار نے سامان دینے کے بعد مبینہ طور پر ہراسانی شروع کر دی۔ بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔اسی طرح سٹی شجاع آباد کے علاقے میں 20 سالہ حاجراں بی بی ہمراہ امیراں بی بی دوا لینے ڈاکٹر کے کلینک گئی۔ وہاں اسے کلینک کے بجائے ایک مکان میں لے جایا گیا، جہاں موجود افراد نے مبینہ زیادتی کی کوشش کی۔ خاتون کے شور شرابے پر ملزمان فرار ہو گئے ۔ مظفرآباد پولیس کو عروج فاطمہ نے بتایا کہ اس کے دیور کے داماد نے کمرے میں اکیلا پا کر مبینہ زیادتی کی کوشش کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

3600کلو زائدالمیعاد پکانے کیلئے تیار گوشت تلف

اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے پر ڈی جی پی ایچ اے کونوٹس

یوای ٹی میں نئے طلبا کیلئے دوسرے روز بھی استقبالیہ تقریب

کروڑوں کے سمگل شدہ سگریٹ برآمد

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ