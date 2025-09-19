صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور پیروالا کی پوزیشن ہولڈر طالبات کے لئے لیپ ٹاپ اعلان

  • ملتان
جلالپور پیروالا کی پوزیشن ہولڈر طالبات کے لئے لیپ ٹاپ اعلان

ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبائی وزیر نے جلالپور پیروالا کی انٹرمیڈیٹ امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والی دو طالبات کے لئے اپنی جانب سے خصوصی لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا ہے ۔

اعلان سے طالبات اور ان کے خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔تفصیلات کے مطابق سویرا فاروق اور سحرش علی، جن کے گھر حالیہ سیلاب کی نذر ہوگئے تھے اور ان کے خاندان ریلیف کیمپوں میں پناہ لئے ہوئے ہیں، تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صوبائی وزیر کی توجہ کا مرکز بنیں۔ صوبائی وزیر رانا سکندر نے دونوں طالبات کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود تعلیم میں پوزیشن لینا قابلِ تحسین ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : گلی محلے کچرا کنڈی ، نالیاں بند ، گزرنا محال

بھٹوں ، فیکٹریوں سے دھویں کا اخراج ، دھان کی باقیات جلانے پر کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل

سیالکوٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے کئی منصوبوں کی منظوری دیدی

ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین کی کمشنر نو ید شیرازی کو ترقی پر مبارکباد

پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

نوجوان حقیقی انقلاب کیلئے میدان میں آ ئیں:مولانا حیدری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ