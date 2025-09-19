جلالپور پیروالا کی پوزیشن ہولڈر طالبات کے لئے لیپ ٹاپ اعلان
ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبائی وزیر نے جلالپور پیروالا کی انٹرمیڈیٹ امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والی دو طالبات کے لئے اپنی جانب سے خصوصی لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا ہے ۔
اعلان سے طالبات اور ان کے خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔تفصیلات کے مطابق سویرا فاروق اور سحرش علی، جن کے گھر حالیہ سیلاب کی نذر ہوگئے تھے اور ان کے خاندان ریلیف کیمپوں میں پناہ لئے ہوئے ہیں، تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صوبائی وزیر کی توجہ کا مرکز بنیں۔ صوبائی وزیر رانا سکندر نے دونوں طالبات کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود تعلیم میں پوزیشن لینا قابلِ تحسین ہے ۔