  • ملتان
خانیوال میں چینی کی سرکاری قیمت مقرر‘نوٹیفکیشن جاری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال سمیت ملک بھر میں جاری چینی کے بحران اور آسمان کو چھوتی قیمتوں کے بعد ضلعی انتظامیہ نے چینی کی سرکاری قیمت مقرر کر دی ہے ۔

 کئی ماہ سے چینی کی قیمت 200روپے فی کلو سے زائد ہونے پر عوام خصوصاً غریب اور متوسط طبقہ شدید مشکلات کا شکار تھا۔ روزمرہ استعمال کی اس بنیادی ضرورت کے نرخ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے باعث عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے تھے ۔ تاہم اب ضلعی انتظامیہ نے چینی کی خورد قیمت 177روپے فی کلو اور ایکس مل ریٹ 169روپے فی کلو مقرر کر دیا ہے ۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ریٹیلرز، ہول سیلرز اور دکانداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چینی مقررہ نرخ پر فروخت کریں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقررہ قیمت سے زائد وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

