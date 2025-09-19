گگو منڈی میں فائرنگ نوجوان شدید زخمی
گگومنڈی (نامہ نگار) ڈی پی ایس کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کے واقعہ نے شہر کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز نواحی بستی محمد پورہ کا رہائشی محمد سنی جموں علامہ اقبال چوک میں دکان سے سودا خرید کر باہر نکلا تو موٹرسائیکل پر سوار راشد عرف راشدی آرائیں، نبیل سرور آرائیں اور ان کے ایک نامعلوم ساتھی نے اس پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے سنی جموں شدید زخمی ہوگیا۔ وقوعہ کی اطلاع پر مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی کو آر ایچ سی منتقل کیا، تاہم ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں ڈسپنسرز نے ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بوریوالا ریفر کر دیا۔