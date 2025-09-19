گگو منڈی:ریلوے کلمپ چوری‘ فرید ایکسپریس محفوظ رہی
گگومنڈی (نامہ نگار) ریلوے لائن پر کلمپ چوری ہونے سے فرید ایکسپریس بڑے حادثہ سے محفوظ رہی۔گزشتہ شب نامعلوم ملزمان نے ریلوے لائن کے 270کلمپ چرا لیے ، جس سے ٹرین کی پٹڑی پر سفر انتہائی خطرناک ہو گیا۔
خوش قسمتی سے لاہور سے براستہ پاکپتن کراچی جانے والی فرید ایکسپریس حادثہ کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اطلاع ملنے پر ریلوے حکام نے فوری طور پر لائن کی مرمت کی جبکہ تھانہ گگومنڈی پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ دریں اثنااڈا 25/85پر زیر تعمیر شادی ہال میں بھی چوری کا واقعہ پیش آیا۔ مسمیان شوکت انصاری، صدیق مسیح وغیرہ نے محمد حسیب للہ کے زیر تعمیر شادی ہال سے لاکھوں روپے مالیت کا سریا اور اینٹیں چرا لیں۔ پولیس نے اس مقدمہ کا اندراج بھی کر لیا ہے اور دونوں وارداتوں میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ۔