وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

  • ملتان
وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

وہاڑی ( خبرنگار، نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ مہربان کیمپ میں مخیر حضرات کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق جہاں متاثرہ خاندانوں کو راشن، کپڑے ، کمبل، بستر، خشک میوہ جات اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی بحالی تک بنیادی سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ ریلیف کیمپوں میں بڑھ چڑھ کر عطیات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جا سکے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کو کھانا، علاج معالجہ، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ انتظامیہ کا عملہ کیمپوں اور متاثرہ علاقوں میں جا کر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے ۔

