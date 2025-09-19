صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ٹریفک پولیس کی تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کا آغاز

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام نے مختلف سکولوں کے پرنسپلز اور اساتذہ سے ملاقات کی اور بچوں کی حفاظت کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا۔

اس دوران بتایا گیا کہ رکشوں، کیری ڈبوں، ویگنز اور ایسی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے جو بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اوورلوڈنگ کے مرتکب ڈرائیوروں پر فوری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں جبکہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک نے واضح کیا کہ بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کی ایجوکیشن ونگ نے مختلف تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ والدین، اساتذہ اور طلبہ کو ٹریفک قوانین کی پابندی کا شعور دیا جا سکے ۔ 

