وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر محمد اسحاق نے وفد کے ہمراہ 11ویں انٹرنیشنل ایشیا بیوٹی، فٹنس اینڈ کنزیومر ہیلتھ ایکزیبیشن میں شرکت کی۔
یہ نمائش 13تا 15ستمبر 2025ء کو لاہور کے ایکسپو سنٹر میں منعقد ہوئی۔ وفد میں محمد آفاق اور محمد خبیب بھی شامل تھے ۔ شرکا نے مختلف اسٹالز اور مصنوعات کی ڈسپلے کا جائزہ لیا اور صنعت و تجارت کے حوالے سے جدید رجحانات اور مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد اسحاق نے کہا کہ وہاڑی چیمبر کی یہ شرکت مقامی صنعتکاروں اور تاجروں کیلئے عالمی سطح پر کاروباری مواقع تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی نمائشیں مقامی مارکیٹ کو جدید رجحانات سے جوڑنے اور مقامی برانڈز کی بین الاقوامی سطح پر شناخت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وفد نے مختلف مصنوعات کی نمائش کا بغور جائزہ لیا اور ممکنہ کاروباری تعلقات قائم کرنے کے لیے اسٹال مالکان سے رابطے بھی کیے ۔ اس شرکت سے نہ صرف وہاڑی کے کاروباری افراد کو فائدہ پہنچے گا بلکہ علاقے کی صنعت و تجارت کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔