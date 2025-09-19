سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) میاں چنوں کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نسیم شریف فاؤنڈیشن کے زیر انتظام سیلاب متاثرین کیلئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اور ادویات فراہم کی گئیں۔
تفصیلات کے مطابق میاں چنوں کے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نسیم شریف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر عمر فاروق شیخ اور ڈاکٹر عاطف امین سمیت دیگر ماہرین طب نے سینکڑوں افراد کا معائنہ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ میڈیکل کیمپ کے انتظامات چیئرمین فیصل عمران اشرفی سیف الرحمن ، وائس چیئرمین محمودالحسن ، مولانا حبیب الرحمن اور عبدالجبار چوہدری نے نمایاں کردار ادا کیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ نسیم شریف فاؤنڈیشن کے زیر انتظام سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس کے انعقاد کا تسلسل جاری رہے گا۔