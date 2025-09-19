صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈی جی وائلڈ لائف رینجر پنجاب مبین الٰہی کی ہدایات پر وائلڈ لائف رینجر ضلع وہاڑی کی ٹیم نے تین مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔

پہلی کارروائی ہیڈ اسلام کے مقام پر اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر مہر کلیم سرفراز نے عملہ کے ہمراہ کی، جس میں ایک مسافر بس کی چیکنگ کے دوران ایک بند کریٹ سے سبز طوطے برآمد ہوئے اور انہیں چڑیا گھر وہاڑی منتقل کرکے نامعلوم ملزم کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسری کارروائی میں بٹیر کے غیر قانونی شکار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تین جال، اسپیکر اور بیڑیاں قبضے میں لی گئیں۔ تیسری کارروائی رتہ ٹبہ کے قریب ہوئی، جہاں مخبر کی اطلاع پر رضوان اللہ ولد محمد شمعون کو ایئر گن کے ذریعے ناجائز شکار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس موقع پر سینئر وائلڈ لائف رینجر رحمٰن اور سینئر وائلڈ لائف رینجر محمد جاوید نے کارروائی کی اور ملزم کیخلاف قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی گئی ۔

