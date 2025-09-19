سیلاب زدگان کی مدد قومی اور اخلاقی ذمہ داری ،کریم بخش
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان کریم بخش نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہمارا قومی اور اخلاقی فریضہ ہے ، مشکل کی اس گھڑی میں تمام ادارے مل جل کر متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔
وہ جلال پور پیر والا میں قائم امدادی کیمپ کے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے ملتان، جلال پور پیر والا، خیرپور بھٹہ، قاسم بیلہ اور پل لنگریال سمیت مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے ۔ متاثرین کو صاف پانی کی فراہمی، کیمپوں میں خوراک اور دیگر سہولیات ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے یقینی بنائی جا رہی ہیں۔ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بحالی اور واپسی تک محکمہ انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ملازمین مختلف شفٹوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جبکہ افسر اور عملہ متاثرین کی خدمت کے ساتھ پارکوں اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے مربوط حکمت عملی کے تحت متاثرین کی بحالی کے لئے اقدامات کر رہا ہے تاکہ مشکلات میں کمی لائی جا سکے اور متاثرہ خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔