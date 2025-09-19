شیر خوار بچوں کی ماؤں کو خوراک کی فراہمی،جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ،یواین میں معاہدہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں غذائیت کی کمی کا شکار 2 سال سے کم عمر بچوں، دودھ پلانے والی ماوں اور حاملہ خواتین کو غذائی امداد کی فراہمی کے لئے جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے درمیان اشتراک عمل پر اتفاق کر لیا گیا ہے ۔
اس سلسلے میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے پروگرام آفیسر جیک فرتھ پاول اور صوبائی ہیڈ ڈاکٹر عمارہ خان نے جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ کا دورہ کیا اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی سے ملاقات کی۔ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا ہدف سیلاب زدگان کے لئے ریلیف سرگرمیوں کو تیز تر کرنا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ، ورلڈ فوڈ پروگرام کو انتظامیہ سے رابطے اور عملی اقدامات میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں اداروں کے مابین ہم آہنگی سے غذائیت کا شکار بچوں اور خواتین کو ہنگامی ریلیف پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں بچوں کو دودھ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے کردار کو سراہا اور اسے قابل تعریف قرار دیا۔ورلڈ فوڈ پروگرام کے وفد نے بریفنگ میں بتایا کہ پہلے مرحلے میں یہ پروگرام ملتان، مظفرگڑھ، خانیوال اور بہاولپور میں شروع کیا جا رہا ہے ۔ بچوں اور خواتین کو غذائیت سے بھرپور آٹا، دالیں اور گھی فراہم کیا جائے گا۔اس کے علاوہ غذائیت کا شکار بچوں اور حاملہ و دودھ پلانے والی خواتین کو فوڈ سپلیمنٹس اور ہائی انرجی بسکٹ بھی دیئے جائیں گے ۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے تعاون سے خوراک کی فراہمی متاثرین کیلئے بہت زیادہ سودمند ثابت ہوگی۔