ٹمبر مارکیٹ کے نومنتخب عہدیداروں کے اعزاز میں استقبالیہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے کہا ہے کہ ٹمبر مارکیٹ افرادی قوت اور لکڑی کے کاروبار کے لحاظ سے نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیاء کی بڑی مارکیٹ تصور کی جاتی ہے ۔
نومنتخب عہدیدار کا مجھ پر اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز پر اعتماد ہمارے لئے باعث فخر ہے ۔وہ ٹمبر مارکیٹ کے نومنتخب عہدیداروں اور عمائدین کے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں اور ان کے بزرگوں کے ساتھ محبت اور احترام کا تعلق رہا ہے ، اور تاجروں نے ہمیشہ میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔