معذور افراد میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں ،بیساکھیاں تقسیم
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام افرادِ باہم معذوری میں معاون آلات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری ہائیر ایجوکیشن اجمل خان چانڈیہ نے خصوصی شرکت کی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریاست کو ماں جیسا عملی روپ دیا ہے ،وہ کم وقت میں نمایاں خدمات سرانجام دے رہی ہیں اور ہر شعبے میں مثالی اقدامات کیے ہیں۔ معذور افراد کسی سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے ۔ معاون آلات ان کی زندگی کو سہل بنانے میں مددگار ہوں گے ،حکومت معذور افراد کا سہارا بن رہی ہے اور وزیر اعلیٰ نے ان کے دکھوں کا حقیقی ازالہ کیا ہے ۔ اجمل خان چانڈیہ نے کہا کہ مریم نواز کی سرپرستی میں وزارت سوشل ویلفیئر انقلابی اقدامات کر رہی ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے بتایا کہ تقریب میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں اور بیساکھیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔