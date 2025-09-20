وہاڑی، ایچ پی وی ویکسین قومی مہم ،چار دن کاہدف مکمل
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ایچ پی وی ویکسین قومی مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مہم کے اہداف پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چار دن کے دوران 40فیصد ہدف حاصل کیا جا چکا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ مہم کو محنت اور جذبے سے جاری رکھا جائے تاکہ 9تا 14سال عمر کی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ سکولوں، گھروں اور کمیونٹی سطح پر ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اور والدین اپنی بیٹیوں کو لازمی ویکسین لگوائیں۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع وہاڑی میں مہم کے دوران 2لاکھ 40ہزار بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر ہے جبکہ مہم 27ستمبر تک جاری رہے گی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کلینک آن وہیلز کے ذریعے ویکسین لگائی جا رہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھاکہ سیلاب متاثرین کیلئے مہربان کیمپ میں مخیر حضرات کی طرف سے عطیات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔