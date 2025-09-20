سیلابی نقصانات، زرعی معیشت بحالی کیلئے اقدامات کا فیصلہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ایگریکلچر کمیشن کا چوتھا اجلاس زراعت ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری زراعت اسامہ خان لغاری، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو اور سیکرٹری لائیو سٹاک و ڈیری ڈویلپمنٹ پنجاب احمد عزیز تارڑ شریک ہوئے ۔
اجلاس میں سیلاب کے دوران اور بعد کی زرعی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ حالیہ سیلاب نے انسانی و حیوانی جانوں کے ساتھ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے جس کے زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ممبران کی قابل عمل تجاویز پر فوری عملدرآمد کیا جائے گا۔ متاثرین کو خوراک، رہائش اور صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ وزراء کو خصوصی ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں۔ جانوروں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ویکسی نیشن اور علاج معالجہ بھی جاری ہے ۔وزیر زراعت نے کہا کہ فصلوں کے نقصانات کے تخمینے اور سروے کے لئے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور وزیراعلیٰ جلد ہی خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گی۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے بتایا کہ متاثرین کے جانوروں کو سبز چارہ اور خوراک کی فراہمی کے لئے محکمہ زراعت فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔ ریلیف سرگرمیوں کی روزانہ بنیاد پر مانیٹرنگ بھی جاری ہے ۔