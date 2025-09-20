جنوبی پنجاب :سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے بتایا ہے کہ ریجن میں سیلابی پانی اُترنے والے علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔
7 اضلاع میں مجموعی طور پر 35 ہزار 403 صارفین کی بجلی کی سپلائی بحال کی جا چکی ہے ۔میپکو کے ترجمان کے مطابق جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں 157 فیڈرز سے بجلی جزوی طور پر اور 17 فیڈرز سے مکمل طور پر بحال کی گئی ہے ۔ ضلع ملتان میں 2 ہزار 135، ساہیوال میں 15 ہزار 519، بہاولپور میں 15، خانیوال میں 14 ہزار 246، بہاولنگر میں 2 ہزار 213، مظفرگڑھ میں ایک ہزار 40 اور کوٹ ادو میں 235 صارفین کی بجلی بحال کی گئی ہے ۔ترجمان نے کہا کہ سیلابی پانی کم ہونے کے بعد فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات انجام دینے والے میپکو اہلکار بجلی بحال کرنے کے لئے تیار ہیں۔ میپکو سرکلوں کے کنٹرول رومز کے افسر ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ بجلی کی بحالی کے عمل کو تیز اور منظم بنایا جا سکے ۔