اندھا قتل ٹریس‘ بیوی اور آشنا گرفتار
وہاڑی، دوکوٹہ (خبر نگار، نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار)تھانہ ٹبہ سلطان پور پولیس نے اندھا قتل ٹریس کر کے بیوی اور اس کے آشناء کو گرفتار کرلیا۔
ڈی ایس پی میلسی چودھری سعید احمد سیال نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مقتول کی بیوی (ش) اور اس کے آشنا ہمسائے مشتاق کو گرفتار کرلیا گیا ہے ، دونوں نے جرم کا اعتراف بھی کرلیا،ملزم مقتول کو ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے تھے ، بیوی نے مقتول شوہر عبدالمجید کو سودا لانے بھیجا اور واپسی پر آشنا نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، ہیومن انٹیلی جنس اور کال ریکارڈ کی مدد سے کیس حل کیا۔