گرین ٹریکٹر سکیم ،حق دار 101 کسانوں کی لسٹیں آویزاں

بورے والا(سٹی رپورٹر )گرین ٹریکٹر سکیم قرعہ اندازی میں ٹریکٹرز کے حق دار 101کسانوں کی لسٹیں دفتر زراعت توسیع بوریوالا میں آویزاں کر دی گئی ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع رانا طارق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم فیز 2کے تحت 75سے 125ہارس پاور کے ملکی و غیر ملکی ٹریکٹرز کی سبسڈی پر فراہمی،کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کے نتائج جاری کر دئیے گئے ۔تحصیل بوریوالا میں شرائط و ضوابط کے اہل 2762کاشتکار ڈیجیٹل قرعہ اندازی میں شامل ہوئے تھے ۔

