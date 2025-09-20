خانیوال،200منشیات فروش ، 350اشتہاری گرفتار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں جرائم پیشہ کیخلاف کارروائیاں، زمینیں واگزار ،رواں سال200منشیات فروش گرفتار، 150 مقدمات درج کئے گئے ۔
پولیس رپورٹ کے مطابق ڈکیتی اور چوری کے مقدمات 680سے کم ہو کر 460رہ گئے ، یوں ایک سال میں 32فیصد کمی ریکارڈ کی گئی،منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا اور رواں برس 200سے زائد ملزم گرفتار ہوئے ،ناجائز اسلحہ کے 150مقدمات درج کر کے رائفلز، پسٹلز اور درجنوں میگزین برآمد کیے گئے‘پولیس نے 350سے زائد خطرناک اشتہاریوں کو گرفتار کیا اور قبضہ مافیا سے 50ایکڑ قیمتی اراضی واگزار کرائی۔