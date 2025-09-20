ریفارمز لائرز الائنس کاسجاد حسین ٹانگرہ کی حمایت کا اعلان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ریفارمز لائرز الائنس اور اس کے ذیلی فورمز نے پنجاب بار کونسل خانیوال سیٹ کیلئے سجاد حسین ٹانگرہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جسکے مہمان خصوصی امیدوار سجاد حسین ٹانگرہ تھے ۔تقریب میں ڈائمنڈ لائرز فورم، قائداعظم لائرز فورم، بریو لائرز فورم، الیٹ لائرز فورم، لیگل ٹائیگرز، رانا آصف سعید گروپ اور فیئر فرینڈ لائرز فورم کے رہنماؤں سمیت وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔مقررین نے کہا کہ سجاد حسین ٹانگرہ وکلاء برادری کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور ان کی حمایت اتحاد و یکجہتی کا ثبوت ہے ۔