میپکو میں 22 ملازمین کی ترقی، ذمہ داریاں تفویض
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) انتظامیہ نے پروموشن بورڈ کی منظوری سے 22 ایس ایس او گریڈ سیکنڈ ملازمین کو ایس ایس او گریڈ فرسٹ (بنیادی سکیل 15) میں ترقی دے دی ہے ۔
ترقی پانے والوں کی خدمات خالی آسامیوں پر سپرنٹنڈنگ انجینئرز جی ایس او سرکل/ساہیوال کے سپرد کی گئی ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر کیریئر مینجمنٹ میپکو عبدالرزاق کاشف کے مطابق ترقی پانے والوں میں محمد عمران، عبدالشکور، محمد عبدالحق، مصباح الدین، رحمت اللہ، عبدالرئوف، جمشید اقبال، جاوید محمود، غلام سرور، محمد معین، محمد ارشاد، سیف اللہ صدیقی، اظہر اقبال، عبدالکریم، محمد شعیب، امتیاز حسین، لیاقت علی، محمد عمران قیصرانی، امجد حسین، محمد حفیظ انجم، محمد سعید خالد، محمد فرقان مشتاق اور زاہد منظور شامل ہیں۔