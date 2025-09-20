پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز حرمین شریفین کی حفاظت ،روبینہ اختر
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور این اے148کی امیدوار ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے میں سب سے بڑا اعزاز حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ۔
اس معاہدے نے دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عسکری کامیابیوں نے عالمی سطح پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا ہے اور عرب دنیا کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صیہونی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ واحد اسلامی ایٹمی قوت پاکستان ہے ۔ اس دفاعی معاہدے کے بعد دیگر عرب ممالک بھی ایسے اقدامات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں۔