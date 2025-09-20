سیلاب متاثرہ طلبہ کے لئے فیس میں ریلیف کا فیصلہ زیر غور
ملتان (خصوصی رپورٹر) جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ طلبہ کے لئے فیس میں ریلیف کا فیصلہ زیر غور ہے ۔
ذرائع کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں کے پبلک تعلیمی اداروں کے طلبہ کی رجسٹریشن اور سمسٹر فیس معافی کی تجویز وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی ہے ۔حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ اس اقدام سے سیلاب متاثرہ خاندانوں پر مالی بوجھ کم ہوگا اور متاثرہ طلبہ تعلیم جاری رکھنے میں معاونت حاصل کریں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاق پبلک کالجز اور یونیورسٹیوں پر ہوگا جبکہ نجی سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی متاثرہ طلبہ کے لئے ریلیف دینے کے اقدامات کریں۔ حکومت ہرممکن تعاون فراہم کر رہی ہے تاکہ سیلاب زدہ طلبہ تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔