پنجاب کے سرکاری کالجز میں سی ٹی آئیز کی بھرتی کا آغاز
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کے سرکاری کالجز میں سی ٹی آئیز کی بھرتی کے لئے آن لائن پورٹل کھول دیا گیا ہے ۔
بتایا گیا ہے کہ صوبے بھر کے کالجز میں آٹھ ہزار سے زائد سی ٹی آئیز کی بھرتی کی جائے گی۔ترجمان کے مطابق رواں برس بھرتی کے لئے درخواستیں دو حصوں میں وصول کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں امیدواروں کو اپنی پروفائل مکمل کرنا لازمی ہوگا، جس کے بعد ہی وہ باقاعدہ درخواست دے سکیں گے ۔ذرائع کے مطابق بھرتی کا عمل شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا تاکہ طلبہ کو بہتر تدریسی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔