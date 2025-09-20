صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں طالبات نے ویکیسن لگوانے سے انکار کردیا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکیسن لگانے والی ٹیموں کو مقامی سکولوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گزشتہ روز ویکسی نیشن ٹیموں نے مختلف سکولوں کا دورہ کیا مگر طالبات نے والدین کی اجازت نہ ہونے کے باعث ویکیسن لگوانے سے انکار کر دیا۔گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی سکول نمبر 1 میں محمد عدنان اور عثمان نے ویکیسن لگانے کی کوشش کی مگر والدین کی اجازت نہ ملنے پر طالبات تیار نہ ہوئیں۔ اس موقع پر ہیڈ مسٹریس کی جانب سے بھی کوئی مثبت تعاون نہ مل سکا جس کے بعد ٹیم بغیر ویکسین لگائے واپس روانہ ہو گئی۔

