جعلی ویزوں پر خاتون سمیت پانچ مسافر آف لوڈ
ملتان(کرائم رپورٹر) ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے جعلی ویزوں کے الزام میں ایک خاتون سمیت پانچ مسافروں کو پرواز سے آف لوڈ کردیا۔
نجی ایئرلائن کی پرواز جدہ جانے کے لئے مسافروں کو لیکر تیار کھڑی تھی کہ دوران کلیئرنس ماریہ بی بی، محمد فیاض، محمد ریاض، محمد نواز اور محمد رمضان کے ویزے مشکوک قرار دیئے گئے ۔ فلائٹ عملے نے جانچ پڑتال کے بعد انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مسافروں نے جدہ جانے کے لئے ایک ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ اور ویزے حاصل کئے تھے ۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ٹریول ایجنسی نے جعلی اور ٹمپرڈ ویزے فراہم کئے تھے جبکہ مسافر اس صورتحال سے لاعلم تھے ۔