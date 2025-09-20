شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل
ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان میں خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع ، ٹیم ریکارڈ بھی چیک کرے گی ، پرنسپل اور اساتذہ کو معائنے تک سکول میں ٹھہرنے کا پابند کردیاگیا۔
تفصیل کے مطابق ملتان میں خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع کردیاگیا جس کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ہیں پہلے مرحلے میں 20سکولوں کا معائنہ کیا جائے گااور رپورٹ مرتب کی جائے گی اس سلسلے میں تمام سکولوں کے سربراہوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھیجے ہوئے بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے انجینئر سٹی اور صدر کے سکولوں کا دوہ کریں گے پہلے مرحلے میں 20 سکولوں کا شیڈول دے دیا گیا ہے ان سکول کے ہیڈز کو ہدایت ہے کہ وہ لوگ اگر وہاں موجود رہ سکتے ہیں مرد ٹیچر ضرور رہیں اگر چھٹی کے بعد وزٹ ہوتا ہے تو خواتین اساتذہ گھر جاسکتی ہیں مگران کا کوئی نمائندہ وہاں ہونا ضروری ہے جو ٹیم کو بتاسکے کہ کون سا کمرہ خطرناک اور بوسیدہ ہوچکا ہے اگر وہ بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ سے پہلے ہی ڈیکلیئرڈ ڈینجرس ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہونا چاہئے تمام افراد نو ٹ کرلیں ٹیم پہنچے پر عملے کو ہونا ضروری ہے ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی کیونکہ ٹیم صبح سے کام کررہی ہوگی اب کو شام تک انتظار کرنا ہوگا بوائز سکولوں میں مرد ٹیچرز موجود رہیں گے جبکہ گرلز تعلیمی اداروں میں خواتین اساتذہ اپنے کلرک اور چپڑاسیوں کو یہ ذمے داری دے سکتی ہیں ۔