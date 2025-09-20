صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

  • ملتان
شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان میں خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع ، ٹیم ریکارڈ بھی چیک کرے گی ، پرنسپل اور اساتذہ کو معائنے تک سکول میں ٹھہرنے کا پابند کردیاگیا۔

تفصیل کے مطابق ملتان میں خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع کردیاگیا جس کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ہیں پہلے مرحلے میں 20سکولوں کا معائنہ کیا جائے گااور رپورٹ مرتب کی جائے گی اس سلسلے میں تمام سکولوں کے سربراہوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھیجے ہوئے بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے انجینئر سٹی اور صدر کے سکولوں کا دوہ کریں گے پہلے مرحلے میں 20 سکولوں کا شیڈول دے دیا گیا ہے ان سکول کے ہیڈز کو ہدایت ہے کہ وہ لوگ اگر وہاں موجود رہ سکتے ہیں مرد ٹیچر ضرور رہیں اگر چھٹی کے بعد وزٹ ہوتا ہے تو خواتین اساتذہ گھر جاسکتی ہیں مگران کا کوئی نمائندہ وہاں ہونا ضروری ہے جو ٹیم کو بتاسکے کہ کون سا کمرہ خطرناک اور بوسیدہ ہوچکا ہے اگر وہ بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ سے پہلے ہی ڈیکلیئرڈ ڈینجرس ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہونا چاہئے تمام افراد نو ٹ کرلیں ٹیم پہنچے پر عملے کو ہونا ضروری ہے ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی کیونکہ ٹیم صبح سے کام کررہی ہوگی اب کو شام تک انتظار کرنا ہوگا بوائز سکولوں میں مرد ٹیچرز موجود رہیں گے جبکہ گرلز تعلیمی اداروں میں خواتین اساتذہ اپنے کلرک اور چپڑاسیوں کو یہ ذمے داری دے سکتی ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلاب متاثرہ 32 پلیوں میں سے 23 بحال

ڈی جی پاکستان پوسٹ کاجنرل پوسٹ آفس سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند

تجاوزات کے خلاف کارروائی، گلہ قصاباں بازار کشادہ

گجرات:کڈنی سنٹر میں عطیہ کی گئی ڈائیلسز مشین کا افتتاح

منڈیر:اوورسیز ہائر سیکنڈری سکول کا سیلاب زدگان کیلئے 9 لاکھ روپے عطیہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن