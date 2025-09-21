صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے محلہ غریب آباد سے اغوا ہونیوالا بچہ بازیاب کرلیا

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ حرم گیٹ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے محلہ غریب آباد سٹی مال گودام سے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کر لیا۔۔۔

 متاثرہ لڑکا مجتبیٰ ولد محمد ساجد، جس کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال ہے اور وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے ، کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔پولیس نے مقدمہ درج ہونے پر فوری طور پر کارروائی شروع کی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ مختصر وقت میں کامیاب کارروائی کے بعد بچہ بازیاب کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔

 

