ملتان کے 153سیلاب متاثرہ سکولوں کے سروے کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان میں سیلاب سے متاثرہ سکولوں کی تعداد 153ہو گئی ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سکولوں میں کلاسز کے اجرا سے قبل فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ذرائع کے مطابق سیلابی پانی کے باعث شجاع آباد، جلالپور پیروالا اور سٹی ملتان کے متعدد سکول بری طرح متاثر ہوئے۔۔۔
کئی عمارتوں میں اب بھی پانچ سے چھ فٹ پانی کھڑا ہے ۔ محکمہ نے ابتدائی طور پر رواں ہفتے تدریسی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر عمارتوں کی خراب صورتحال کے باعث یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں سکولوں کا سروے کرنے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے پر اتفاق کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ سکولوں میں مرمت اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد ہی تدریسی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔