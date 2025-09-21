صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان کے 153سیلاب متاثرہ سکولوں کے سروے کا فیصلہ

  • ملتان
ملتان کے 153سیلاب متاثرہ سکولوں کے سروے کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان میں سیلاب سے متاثرہ سکولوں کی تعداد 153ہو گئی ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سکولوں میں کلاسز کے اجرا سے قبل فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ذرائع کے مطابق سیلابی پانی کے باعث شجاع آباد، جلالپور پیروالا اور سٹی ملتان کے متعدد سکول بری طرح متاثر ہوئے۔۔۔

 کئی عمارتوں میں اب بھی پانچ سے چھ فٹ پانی کھڑا ہے ۔ محکمہ نے ابتدائی طور پر رواں ہفتے تدریسی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر عمارتوں کی خراب صورتحال کے باعث یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں سکولوں کا سروے کرنے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے پر اتفاق کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ سکولوں میں مرمت اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد ہی تدریسی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

پولیس کی کارروائی ، کلو سے زائد چرس برآمد ،ملزم گرفتار

گاہک بن کر آیا نوسر باز شہری کا کپڑوں سے بھرا بیگ لے گیا

ون ویلنگ کرنے پر موٹرسائیکل سوار منچلا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل