ریشنلائزیشن ‘درخواست نہ دینے والے اساتذہ کیخلاف ایکشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ریشنلائزیشن کے دوران تعیناتی اور پوسٹنگ کیلئے درخواست نہ دینے والے سرپلس اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔۔۔
ذرائع کے مطابق متعدد اساتذہ نے بار بار کی حکومتی ہدایات اور یاد دہانیوں کے باوجود درخواست نہیں دی۔ اعلیٰ حکام نے اس رویے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے سنگین بدانتظامی قرار دیا ہے ۔جاری مراسلے میں تمام سی ای اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اضلاع میں ایسے اساتذہ کی فوری نشاندہی کریں جنہوں نے تعیناتی یا ایڈجسٹمنٹ کیلئے اپلائی نہیں کیا اور ان کیخلاف پنجاب ایمپلائیز ایفیشینسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ (پیڈا) کے تحت تادیبی کارروائی شروع کریں۔