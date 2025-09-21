صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریشنلائزیشن ‘درخواست نہ دینے والے اساتذہ کیخلاف ایکشن

  • ملتان
ریشنلائزیشن ‘درخواست نہ دینے والے اساتذہ کیخلاف ایکشن

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ریشنلائزیشن کے دوران تعیناتی اور پوسٹنگ کیلئے درخواست نہ دینے والے سرپلس اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔۔۔

ذرائع کے مطابق متعدد اساتذہ نے بار بار کی حکومتی ہدایات اور یاد دہانیوں کے باوجود درخواست نہیں دی۔ اعلیٰ حکام نے اس رویے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے سنگین بدانتظامی قرار دیا ہے ۔جاری مراسلے میں تمام سی ای اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اضلاع میں ایسے اساتذہ کی فوری نشاندہی کریں جنہوں نے تعیناتی یا ایڈجسٹمنٹ کیلئے اپلائی نہیں کیا اور ان کیخلاف پنجاب ایمپلائیز ایفیشینسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ (پیڈا) کے تحت تادیبی کارروائی شروع کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

پولیس کی کارروائی ، کلو سے زائد چرس برآمد ،ملزم گرفتار

گاہک بن کر آیا نوسر باز شہری کا کپڑوں سے بھرا بیگ لے گیا

ون ویلنگ کرنے پر موٹرسائیکل سوار منچلا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل