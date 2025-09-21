صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سیلاب سے بچاؤ میں ناکام رہی، تیمور الطاف مہے

  • ملتان
ملتان(لیڈی رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر این اے 148 بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے بستی لنگڑیال اور بستی کیمپ میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔۔۔

 اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب کا خطرہ ہر سال موجود رہتا ہے مگر حکومت نے اس مرتبہ بھی بروقت حفاظتی اقدامات نہیں کئے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی ریلے نے کئی انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی اور دیگر قیمتی سامان بہا دیا، کسانوں کی تیار فصلیں تباہ ہوگئیں اور متاثرہ خاندان گھروں سے بے دخل ہو کر کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہوگئے ۔ فلڈ بند پر مقیم سینکڑوں خاندانوں تک بھی حکومتی امداد نہ پہنچ سکی۔تیمور الطاف مہے کا کہنا تھا کہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑھ چڑھ کر متاثرین کی مدد کی۔

 

