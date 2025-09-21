سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جرا ثیم کشن سپرے شروع
ملتان( وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی تیزی سے جاری ہے اس سلسلے میں تحصیل سٹی اور شجاع آباد کے تمام فلڈ ریلیف کیمپس بند کردیئے گئے۔۔۔
جبکہ تحصیل صدر میں متاثرین کے گھروں کی مکمل واپسی تک کیمپس فعال رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جراثیم کش سپرے شروع کردیا گیا ہے جبکہ محکمہ صحت کی ٹیموں کو کھڑے پانی میں بھی جراثیم کش ادویات کے سپرے کا ٹاسک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے کلیئر ہونے والے علاقوں میں نقصانات کا سروے شروع کردیا گیا ہے ۔