صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جرا ثیم کشن سپرے شروع

  • ملتان
سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جرا ثیم کشن سپرے شروع

ملتان( وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی تیزی سے جاری ہے اس سلسلے میں تحصیل سٹی اور شجاع آباد کے تمام فلڈ ریلیف کیمپس بند کردیئے گئے۔۔۔

جبکہ تحصیل صدر میں متاثرین کے گھروں کی مکمل واپسی تک کیمپس فعال رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جراثیم کش سپرے شروع کردیا گیا ہے جبکہ محکمہ صحت کی ٹیموں کو کھڑے پانی میں بھی جراثیم کش ادویات کے سپرے کا ٹاسک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے کلیئر ہونے والے علاقوں میں نقصانات کا سروے شروع کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ سنبل کا اچانک دورہ

اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق

لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل