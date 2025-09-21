صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سروائیکل کینسر ، 5 لاکھ 17 ہزاربچیوں کی ویکسی نیشن

ملتان (لیڈی رپورٹر) سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لئے ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں جاری ہے ۔ سپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب شہباز حسین نے مہم کی پیش رفت رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 5لاکھ 17ہزار 814بچیوں کی ویکسی نیشن مکمل کی جا چکی ہے۔۔۔

جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایچ پی وی ویکسی نیشن کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان پہلے نمبر پر رہا، جبکہ رحیم یار خان نے دوسرا اور بہاولنگر نے تیسرا نمبر حاصل کیا۔ راجن پور کی کارکردگی چوتھے نمبر پر رہی، بہاولپور پانچویں اور لیہ چھٹے نمبر پر رہا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ملتان ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ویکسی نیشن مہم میں مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پانچ پوزیشنز میں کوئی جگہ نہ بنا سکی۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سپیشل سیکرٹری ہیلتھ شہباز حسین نے تمام اضلاع کی ہیلتھ اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ ویکسی نیشن اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں۔

 

