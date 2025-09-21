صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو نے 6اضلاع میں 46ہزار صارفین کی بجلی بحال

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں سیلابی پانی اترنے کے بعد بجلی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ ترجمان میپکو کے مطابق 6اضلاع میں 46ہزار سے زائد صارفین کی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔۔۔

 جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں 154 فیڈرز سے جزوی اور 20 فیڈرز سے مکمل طور پر بجلی کی ترسیل بحال کر دی گئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق ضلع ملتان میں 5 ہزار 422، ضلع ساہیوال میں 15ہزار 537، ضلع بہاولپور میں 15، ضلع خانیوال میں 14 ہزار 246، ضلع بہاولنگر میں 2ہزار 213، ضلع مظفرگڑھ میں 8ہزار 384اور ضلع کوٹ ادو میں 235 صارفین کو بجلی فراہم کر دی گئی ہے ۔

 

