ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو مبارکباد
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کو تیسری بار وائس چانسلر تعینات کئے جانے پر چیئرمین ڈاکٹر خالد حمید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دلی مبارکباد پیش کی۔۔۔
ملاقات میں زرعی شعبے کی ترقی اور جنوبی پنجاب میں کپاس کی صنعت کی بحالی کے لئے مشترکہ تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ڈاکٹر خالد حمید نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر آصف علی کی بطور وائس چانسلر تعیناتی خوش آئند ہے ، اس فیصلے سے صنعت اور جامعات کے درمیان روابط مزید مضبوط ہوں گے ۔