ملتان ریجن میں بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ترقیاتی منصوبوں اور ضروری مرمتی کاموں کے باعث بجلی کی بندش کا شیڈول جاری کردیا ہے۔۔۔

 ترجمان میپکو کے مطابق 23 ستمبر کو ملتان ریجن کے متعدد علاقوں میں مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔میپکو اعلامیہ کے مطابق ملتان سرکل کے 11کے وی نیو محمود کوٹ، متی تل، اسلام پور، 18ایم آر، کریم آباد، اے اینڈ بی، گھی مل اور پیر اسماعیل فیڈرز پر بجلی ساڑھے آٹھ بجے صبح سے 12 بجے دن تک بند رہے گی۔اسی طرح 11کے وی شاہ موسیٰ، جھوک وینس، سانگی اور سلارواہن فیڈرز سے بجلی ساڑھے سات بجے صبح سے ساڑھے گیارہ بجے دن تک بند رہے گی۔مزید برآں، 11 کے وی اسلام پور، مبارک ایگرو، باقر پور، چک نمبر 5 فیض، طاہر آباد، اے ٹی ایم، ایم این ایس انجینئرنگ یونیورسٹی اور فیملی فوڈ پراڈکٹ 2 فیڈرز سے بجلی صبح آٹھ بجے سے دوپہر دو بجے تک معطل رہے گی۔

 

