ایس ایس پی آپریشنز کا موٹروے سیلاب متاثرہ حصے کا دورہ
ملتان (کرائم رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ نے سیلاب سے متاثرہ ملتان تا سکھر موٹروے کے حصے کا خصوصی دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر ایس ڈی پی او سرکل جلالپور پیر والہ محمد رمضان اور ایس ایچ او تھانہ سٹی جلالپور پیر والہ انسپکٹر محمد عرفان بھی موجود تھے ۔ایس ایس پی آپریشنز نے پولیس افسروں کے ہمراہ موٹروے M5کو پہنچنے والے نقصان، بحالی کے اقدامات اور موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں ملتان پولیس کی جانب سے جاری ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں کا بھی مشاہدہ کیا۔احمد زنیر چیمہ کا کہنا تھا کہ ملتان پولیس نے بہتر حکمت عملی کے تحت سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔