میپکو میں 49جونیئر انجینئرز کی تعیناتی کے احکامات
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) انتظامیہ نے لم سم پے پیکج پر بھرتی ہونے والے 49جونیئر انجینئرز کی تعیناتی کے احکامات جاری کردئیے ہیں۔۔۔
ان افسروں کو آپریشن سرکلز، پلاننگ اینڈ انجینئرنگ، آئی ٹی، پروکیورمنٹ اور کسٹمر سروسز کے مختلف شعبوں میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ڈائریکٹر جنرل ایچ آر اینڈ ایڈمن میپکو میاں محمد سہیل افضل کے مطابق خواتین افسروں میں مس تحسین میو، مس افشاں ظفر اور مس حمنہ شاہین کو آئی ٹی ونگ جبکہ مس میمونہ نواز، مس قرۃ العین، مس کومل، مس فائقہ سکندری، مس منزہ الیاس، مس دعا اور مس بشری کو مختلف شعبوں میں ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں۔