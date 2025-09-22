سیلاب آگاہی سیشن، پروبیشنرز کو رضاکار بننے کی ترغیب
ملتان (کرائم رپورٹر)ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر نگرانی، پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس اور محکمہ سول ڈیفنس کے باہمی اشتراک سے ضلع ملتان میں سیلاب ایمرجنسی کے پیش نظر آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔۔۔
اس سیشن کا اہتمام مہوش امتیاز نے کیا جبکہ کوآرڈی نیشن ٹیم میں محمد اقبال اور حافظ سکندر شامل تھے ۔سیشن میں محکمہ سول ڈیفنس کے شیخ امین (کمانڈر بم ڈسپوزل اسٹاف) اور زاہد غوری اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے اور پروبیشنرز کو حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لئے کئے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ماہرین نے ہنگامی صورتحال میں اپنی اور اہل خانہ کی حفاظت کے لئے احتیاطی تدابیر پر لیکچر دیا، خاص طور پر ایسی حالت میں جب ریسکیو ٹیم بروقت نہ پہنچ سکے ۔پروبیشنرز کو امدادی کیمپس کے قیام اور ان کے مقامات سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ زاہد غوری نے پروبیشنرز کے مسائل فرداً فرداً سنے اور ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیئے ۔ پروبیشن آفیسرز نے شرکاء کو سول ڈیفنس کے رضاکار بننے کے فوائد اور معاشرتی خدمات کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔شیخ امین نے رضاکار فارم بھرنے کا طریقہ کار اور سول ڈیفنس دفتر کی لوکیشن کے ساتھ تربیت سے متعلق معلومات فراہم کیں۔