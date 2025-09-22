صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزمائش کی گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،رضیہ عابد

  • ملتان
آزمائش کی گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،رضیہ عابد

ملتان (کرائم رپورٹر)حلقہ خواتین جماعت اسلامی ضلع ملتان اور الخدمت ویمن ونگ کے وفد نے جلالپور میں قائم الخدمت خیمہ بستی کا دورہ کیا، جہاں سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لئے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔۔۔

وفد نے متاثرین میں مردانہ، زنانہ اور بچگانہ کپڑے ، جوتے ، برتن، واٹر کولر اور خشک راشن تقسیم کیا۔ بچوں کے لئے خصوصی سامان فراہم کیا گیا جبکہ دو نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کو خصوصی تحائف بھی دیئے گئے ۔اس موقع پر خواتین رہنماؤں نے خیمہ بستی میں دن رات مصروف الخدمت کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ آزمائش کی گھڑی میں اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔دورے میں شامل خواتین رہنماؤں نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔ وفد میں ضلعی صدر رضیہ عابد، نائب صدر شریفاں مقصود، نگران سیلاب کمیٹی رضوانہ خان، نائب ضلعی ناظمہ عشرت فاطمہ، نگران کمیونٹی سنٹر فرح، نگران نشر و اشاعت شمائلہ رفیق، صدور زون شائستہ حنیف، آمنہ غفور، نگران مالیات شمیم الیاس، شجاع آباد سے لبنیٰ کاشف اور اقصیٰ عروج سمیت دیگر خواتین شامل تھیں۔

 

