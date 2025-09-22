جنوبی پنجاب میں میپکو کے 12فیڈرز منصوبے مکمل
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ کنسٹرکشن نے جنوبی پنجاب میں 12 ہائی ٹینشن فیڈرز کے منصوبے مکمل کر لئے ہیں۔ ان منصوبوں پر مجموعی طور پر 49 کروڑ 44 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔۔۔
ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن میپکو فرحان شبیر ملک نے بتایا کہ منصوبے انرجی لاس ریڈکشن پراجیکٹ (ELR)کے تحت مکمل کئے گئے تاکہ بجلی کے ضیاع میں کمی اور صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کی جاسکیں۔ان منصوبوں میں ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، ساہیوال اور وہاڑی سرکلز کے فیڈرز شامل ہیں۔ صرف ساہیوال سرکل کے بوریوالہ روڈ فیڈر پر 16کروڑ 30لاکھ روپے جبکہ وہاڑی کے العباس فیڈر پر 21کروڑ 85 لاکھ روپے خرچ کئے گئے ۔ دیگر فیڈرز پر ایک سے دو کروڑ روپے تک کی لاگت آئی، جن میں ایریا پلاننگ، لائنوں کی مرمت، ری کنڈکٹرنگ اور گرڈ سٹیشن اپ گریڈیشن شامل ہیں۔ایڈیشنل چیف انجینئر نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل سے لائن لاسز میں نمایاں کمی آئے گی اور بجلی کی ترسیل کا نظام مستحکم ہوگا۔ ان منصوبوں کے تحت ٹرانسفارمرز کی تنصیب اور تبدیلی کے علاوہ لوڈ مینجمنٹ میں بھی بہتری لائی گئی ہے ۔